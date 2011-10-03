Электронная библиотека. Необходимо перенести сайт с ModX Evo на ModX Revo, а также доработать функционал. Техническое задание будет предоставлено выбранному разработчику. Краткое описание по доработкам: - доработка личных параметров пользователей, ...
Аналог сайта
Доброго времени суток !
Интересует стоимость разработки аналога сайта как http://lostpic.net
Указывайте Ваши цены за дизайн и разработку программной части отдельно
Спасибо
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