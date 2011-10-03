Аналог сайта

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Закрыт10 заявок208 просмотров

Доброго времени суток !

Интересует стоимость разработки аналога сайта как http://lostpic.net

Указывайте Ваши цены за дизайн и разработку программной части отдельно

Спасибо

14 лет назад
jakote
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров