Поставить форум в дизайне сайта

для сайта bukmekerskiekontory.ru нужно сделать форум.

с использованием имеющихся цветов и элементов дизайна, чтобы форум выглядел как часть сайта и не напоминал какой-то стандартный движок.

тематика: "спорт, ставки на него и букмекерские конторы". сайт имеет трафик и форум будет для людей.

этот проект включает в себя дизайн и инсталляцию, сдается готовый к наполнению форум.

в заявке обязательно укажите:

1) форумы, которые вы уже сделали, иначе заявка не рассматривается.

2) какой движок вы предлагаете и почему

* если у вас меньше 5 отзывов, заявка не рассматривается

также необходимо после запуска форума в рабочий режим последующее техническое обслуживание (сопровождение), устранение каких-то проблем, доработка чего-то,

данный момент предполагает, что вы будете доступны для контакта и оперативно сможете сработать.

возможна абонплата, в таком случае мне надо понять спектр работ которые будут Вами делаться.

в общем есть желание, деньги и трафик, все остальное надо.

кроме общепринятых форум должен иметь следующие функции:

o возможность иметь 3х уровневую структуру как на http://forum.byw.ru/ (Раздел-подраздел-темы или раздел-темы).

o надежную защиту от спам-регистраций

o возможность устанавливать для разделов спонсора как http://forum.searchengines.ru/

o набор веселых аватаров и смайлов, включая спортивную тему

o ридиректы всех ссылок + нет ни каких ссылок шаблона

o возможность закреплять темы вверху

o надеюсь вы внесете и свои предложения

требования по шапке: оставить логотип и горизонтальное меню, на месте заголовка (самый верх) написать красиво "форум"

пока все, существуют еще требования для поисковой оптимизации страниц форума, суть в sef-адресах