Электронная библиотека. Необходимо перенести сайт с ModX Evo на ModX Revo, а также доработать функционал. Техническое задание будет предоставлено выбранному разработчику. Краткое описание по доработкам: - доработка личных параметров пользователей, ...
Поставить форум в дизайне сайта
для сайта bukmekerskiekontory.ru нужно сделать форум.
с использованием имеющихся цветов и элементов дизайна, чтобы форум выглядел как часть сайта и не напоминал какой-то стандартный движок.
тематика: "спорт, ставки на него и букмекерские конторы". сайт имеет трафик и форум будет для людей.
этот проект включает в себя дизайн и инсталляцию, сдается готовый к наполнению форум.
в заявке обязательно укажите:
1) форумы, которые вы уже сделали, иначе заявка не рассматривается.
2) какой движок вы предлагаете и почему
* если у вас меньше 5 отзывов, заявка не рассматривается
также необходимо после запуска форума в рабочий режим последующее техническое обслуживание (сопровождение), устранение каких-то проблем, доработка чего-то,
данный момент предполагает, что вы будете доступны для контакта и оперативно сможете сработать.
возможна абонплата, в таком случае мне надо понять спектр работ которые будут Вами делаться.
в общем есть желание, деньги и трафик, все остальное надо.
кроме общепринятых форум должен иметь следующие функции:
o возможность иметь 3х уровневую структуру как на http://forum.byw.ru/ (Раздел-подраздел-темы или раздел-темы).
o надежную защиту от спам-регистраций
o возможность устанавливать для разделов спонсора как http://forum.searchengines.ru/
o набор веселых аватаров и смайлов, включая спортивную тему
o ридиректы всех ссылок + нет ни каких ссылок шаблона
o возможность закреплять темы вверху
o надеюсь вы внесете и свои предложения
требования по шапке: оставить логотип и горизонтальное меню, на месте заголовка (самый верх) написать красиво "форум"
пока все, существуют еще требования для поисковой оптимизации страниц форума, суть в sef-адресах
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