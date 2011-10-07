Написать компонент joomla 1.7

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка183 просмотра

Всем привет!

Нужен компонент joomla 1.7

Есть сайт http://d-e-n-t.ru/, клон сайта - http://dentastom.com/

Нужно реализовать функционал страниц http://dentastom.com/clinics.php и http://dentastom.com/responses/ Написать компонент и прикрутить на сайт http://d-e-n-t.ru/

Должна быть возможность редактировать все данные о клиниках и отзывы из админки.

Сообщайте, пожалуйста, цены и сроки. Приступить нужно сегодня.

Связь по icq 350434132

или e-mail [email protected]

Joomla
14 лет назад
youart
Иван 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mediaceh
Максим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
4 дня
Спасибо за качественно выполненную работу! Обязательно обращусь еще!
Отлично! Один из первых моих заказчиков на веблансере )

Заявки фрилансеров

mediaceh
Максим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад