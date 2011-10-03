Плагин для доступа в платную часть сайта

Есть сайт на wordpress. Сделан сайт как membershp ( нужен логин и пароль для получения доступа к контенту).

На данный момент нет автоматического доступа после проплаты.

Нужен плагин, который будет автоматически создавать пользователя и добавлять его в membership после оплаты.

Оплачивать через onpay.

Нужно создать такой плагин.

Либо решение которое уже существует.

Пишите Ваши предложения и стоимость.

[email protected]

Лариса.