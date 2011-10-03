Привет всем! Сайт swarovski-style.ru на SHOPCMS (не путать с Shopscript) Нужно раскрыть меню-гармошку, чтобы все подпункты были раскрыты сразу. Без изменений в дизайне. От вас: сроки и цена Спасибо!
Разработка сайта с личным кабинетом
Необходимо создать сайт аналогично www.timeangel.ru
Заявки фрилансеров
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