Разработка сайта с личным кабинетом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок211 просмотров

Необходимо создать сайт аналогично www.timeangel.ru

14 лет назад
eugen2k
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Исправление меню-гармошки

    Привет всем! Сайт swarovski-style.ru на SHOPCMS (не путать с Shopscript) Нужно раскрыть меню-гармошку, чтобы все подпункты были раскрыты сразу. Без изменений в дизайне. От вас: сроки и цена Спасибо!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Добавить в движок размеры

    В админке можно указывать галочками какие размеры присутствуют у товара, но покупатель не может выбрать какой он хочет размер, то есть нет селектора, нужно добавить возможность выбора размера в КОРЗИНЕ. Также в админке ...

    CodeIgniter
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка функционала Joomla + K2

    Нужно доработать функционал на сайте http://slaffko.name/test/ 1) В модуле Search(слева) нужно добавить возможность выбора категории, чтобы поиск осуществлялся по выбранной категории. 2) в Модуле DM K2 Articles Dropdown(слева) нужно сделать возможность сортировки по ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Слайдер на Битрикс

    Разработать компонент-слайдер Компонент должен осуществлять смену слайдов. Слайд должен состоять из главного изображения и текста-описания. Текст-описание должен занимать примерно 30% слайда. Смена слайдов должна осуществляться горизонтальным сдвигом справа на лево. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка визуального редактора на jQuery

    Сам редактор: http://imperavi.com/redactor/ Требуется доработать редактор, а именно функцию вставки изображения. Сейчас изображения отсылаются в скрипт как есть. Нужно прикрутить к форме вставки изображения поля для генерации превьюшек. Есть галка - ...

    jQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать постраничную навигацию без плагина

    $10

    На данный момент на сайте используется jQuery pagination и в результате страница загружается очень долго, потому что много записей загружается. Необходимо сделать постраничную навигацию без плагина, чтобы страница перезагружалась при переходе на следующую страницу. ...

    jQueryPHPWordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программинг интернет-магазина

    Необходима программная часть интернет-магазина: верстка дизайна, движок, каталог товаров, корзина товара, регистрация пользователя, сортировка товара по параметрам, количество заказываемого товара, различные способы оплаты (кредитками, электронными деньгами).

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Правка парсера одноклассников

    Есть парсер групп одноклассников, два месяца к нему не прикасался, за это время одноклассники внесли кое-какие правки. Нужен человек, способный быстро разобраться в коде, а также тот, к кому мне впоследствии придется обратиться за очередными ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обновить сайт на modx + изменить каталог

    www_neptun_kz 1. Обновить модекс. Потому что сайт постоянно взламывают почему то. Думаю причина в старой версии. 2. Переделать раздел каталога, в котором отображается список продукции на вот такой http://pics.kz/i1/06/66/06663d691ebe1cbe271834fcb373b3aa.jpg ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад