Программинг интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок209 просмотров

Необходима программная часть интернет-магазина: верстка дизайна, движок, каталог товаров, корзина товара, регистрация пользователя, сортировка товара по параметрам, количество заказываемого товара, различные способы оплаты (кредитками, электронными деньгами).

14 лет назад
catsu83
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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