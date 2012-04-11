Cкрипт wmshopa - написан в php Что нужно сделать 1 Вся инфа сохраняется в текстовых файлах в папках скрипта - нужно сделать чтобы сохранялась в бaзе mysql 2 Настроить ...
Доработать сайт с исп. Umbraco SMC
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