Доработать сайт с исп. Umbraco SMC

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки256 просмотров

Оплата яндексденьги\вебмани рубли.

Сайт тут http://takemusu.info

13 лет назад
popovius
Цц 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

maximaximum
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена. исполнителя рекомендую.
Все супер!

Заявки фрилансеров

maximaximum
Максим 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад