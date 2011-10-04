Настройка .htaccess

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Завершен4 заявки192 просмотра

необходимо правильно настроить правильно редирект 301

RewriteRule ^materialy/ index.php?naz=st&nom=2 [L]

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^naz=st&nom=2$

RewriteRule .* http://www.elit-balk.ru/materialy/ [R]

1) Сделанно чпу

2) Необходимо сделать редирект со старого адреса на новый что бы 2х страниц не было

данный пример выдает ошибку

14 лет назад
AseevRoman
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Единственный кто справился из 4х человек. С учетом того что были также заявки по данному вопросу в две тех поддержки на два хостинга.
Сотрудничеством доволен. Все четко и по делу, оплата своевременно.

Заявки фрилансеров

konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад