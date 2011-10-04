Здравствуйте мне нужен парсер flv ссылки
Настройка .htaccess
необходимо правильно настроить правильно редирект 301
RewriteRule ^materialy/ index.php?naz=st&nom=2 [L]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^naz=st&nom=2$
RewriteRule .* http://www.elit-balk.ru/materialy/ [R]
1) Сделанно чпу
2) Необходимо сделать редирект со старого адреса на новый что бы 2х страниц не было
данный пример выдает ошибку
Выбранный исполнитель
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