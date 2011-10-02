Требуется перенести php+html ---> Smarty

70 фалов, смарти подключен в движок. Есть отдельно php+html и отдельно папка смарти шаблонов.

Правя одно можно переключится на другое посмотреть как там работает сайт.

Нужно максимально сохранить тек верстку (хотя бы 70%)

Пишите ICQ 357393232

SKYPE web-asyst