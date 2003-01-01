Разработать плагин обратной связи для Wordpress

Необходимо создать модуль или немного доработать существующий модуль регистрации на Вебинар (система управления Wordpress)

Как должно быть:

1. Регистрация на сайте (форма регистрации на сайте) на вебинар

2. После регистрации пользователю выдается уникальный ID номер – назовем его билетом:

3. Пользователю приходит e-mail на его почту, с уведомлением об успешной регистрации и его № Билета (этот уникальный ID)

4. В админке Wordpress мы видим все данные тех, кто зарегистрировался на вебинар:

У нас будет 2 статуса:

1) Серый - «Зарегистрировался на вебинар, но так и не присувствовал на нем» - пользователь , который не был на вебинаре

2) Зеленый – «Был на вебинаре» - этот статус получает пользователь, который не зашел в вебинар комнату , тогда, когда проводился вебинар.

5. Когда пользователь заходит по ссылке из емейла, он попадает на страницу аутентификации, где ему предлагается ввести свой уникальный ID номер ( номер билета) :

После ввода № билета, tracking код определяет , что он вошел в вебинар и его статус в админке меняется на «Был на вебинаре»

6. После аунтентификации, пользователю открывается наша комната конференции: ukrhouse.com.ua/web2

Подробно с принт скринами в прикрепленном ТЗ

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