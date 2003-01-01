Нужно прикрутить сайт (на modx) к платежной системе + личный кабинет. Описание платежной системы по запросу, но я так понимаю они более менее стандартные + к ней нужно: ...
Создание каталога фирм
Требуется создание сайта аналога каталога фирм http://www.ds 43.ru/
Форма добавления фирмы + последующее добавление товаров. Дизайн и верстка макета в HTML+CSS с меня, остальное с вас.
Выслушаю предложения
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