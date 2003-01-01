Создание каталога фирм

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок236 просмотров

Требуется создание сайта аналога каталога фирм http://www.ds 43.ru/

Форма добавления фирмы + последующее добавление товаров. Дизайн и верстка макета в HTML+CSS с меня, остальное с вас.

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CSSHTML
14 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров