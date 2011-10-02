Сверстать страничку, написать скрипт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок195 просмотров

Приветствую. Необходимо сверстать страничку, ничего сложно немного текста, картинки, кнопки. Набросать скрипт. вот пример того что будет - http://dringo.ru/. Залить все на хостинг, настроить. щас там есть сайт, но недоделанный. Оплату проведу вебмани, 500р.

14 лет назад
biatlon2
Данила 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранные исполнители

ard4x
Артем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Сделал быстро на отлично. Все как надо!!! Претензий нет.
Четкое ТЗ, без "дополнительных пожеланий" в конце, своевременная оплата. Приятно работать!
Vlad_vitamin
Владислав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$1
1 день
Сначала начал все делать. Потом сказал что это будет стоить дороже. Хотя было написано что требуется, верстка и скрипт. пример был дан.

Заявки фрилансеров

ard4x
Артем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
Vlad_vitamin
Владислав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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