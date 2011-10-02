Сайт кинопроект. приватный проект для Гуру Андрея
Сверстать страничку, написать скрипт
Приветствую. Необходимо сверстать страничку, ничего сложно немного текста, картинки, кнопки. Набросать скрипт. вот пример того что будет - http://dringo.ru/. Залить все на хостинг, настроить. щас там есть сайт, но недоделанный. Оплату проведу вебмани, 500р.
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