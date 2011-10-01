CMS фриланс-сайта / сайта по поиску работы

Внимание, хотя бюджет проекта до $1000, в особых случаях мы готовы рассмотреть и более высокую оплату.

Необходима готовая система управления фрилансерским сайтом или сайтом по поиску работы. Этот тендер не на разработку новой CMS, но на быструю покупку уже готовой CMS. Пожалуйста, оставляя заявки, указывайте следующее:

1) Своя ли это CMS или взятая, купленная в другом месте

2) Распространяются ли на CMS чьи-то ограничивающие права, есть ли запущенные сайты на данной CMS

3) Выполнена ли она с нуля или на базе другой CMS, использовался ли какой-либо фрейморк для ее разработки

4) Процент готовности CMS (100% - под ключ, или недоработанная до конца)

5) Функционал CMS (самый длинный пункт, нужен список разделов или документация, описывающая все возможности CMS)

6) Стоиомсть, которую вы просите за эту CMS

Внимание, ваши сообщения скрыты от других пользователей, поэтому прошу указывать всю информацию в заявке, а не личных сообщениях. Спасибо и удачи!