Есть магазин на Joomla + Virtuemart. Есть задание: Скопировать магазин вместе с товарами и перенести его на другой домейн (я это сделаю). И сделать так, чтобы товары, появляющиеся в магазине А ...
Аудио плеер для сайта
Приветствую.
Небольшое описание:
1. Существует удаленный архив аудиоданных (хранится многочасовыми кусками).
2. Создан модуль, который по запросу вырезает из этого архива нужный отрезок и формирует мп3-файл (описание возможностей и управления в наличии).
3. Созданный файл должен проигрываться для пользователя плеером на сайте.
Задача:
1. Найти подходящий flash-плеер для аудио (см. примечание). Может предложить на выбор несколько вариантов.
2. Сформировать тестовую страницу(на любом вашем хостинге) с возможностью тестового запроса к аудиоархиву (формой)
3. Проиграть плеером созданные мп3-файл.
4. Я проверяю корректную работу плеера и вы консультируете по встройке кода на сайт (если потребуется).
Условие:
Плеер должен корректно отображаться и звук должен корректно звучать во всех (!) современных браузерах (перечислять не буду). Отдельно рад буду консультации или решению задачи на Ipad-е и.
Примечание:
а) Плеер должен быть бесплатным (или недорогим), внешне вписываться в дизайн сайта
б) Звук должен стартовать максимум через 5 секунд после нажатия "play". За взятие 2-секундного рубежа (если это физически возможно) - буду особо благодарен.
в) При ошибках пользователю выдается алерт-оповещение.
На вопросы отвечу в личной почте.
Спасибо за ваше время.
А.
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