Аудио плеер для сайта

Приветствую.

Небольшое описание:

1. Существует удаленный архив аудиоданных (хранится многочасовыми кусками).

2. Создан модуль, который по запросу вырезает из этого архива нужный отрезок и формирует мп3-файл (описание возможностей и управления в наличии).

3. Созданный файл должен проигрываться для пользователя плеером на сайте.

Задача:

1. Найти подходящий flash-плеер для аудио (см. примечание). Может предложить на выбор несколько вариантов.

2. Сформировать тестовую страницу(на любом вашем хостинге) с возможностью тестового запроса к аудиоархиву (формой)

3. Проиграть плеером созданные мп3-файл.

4. Я проверяю корректную работу плеера и вы консультируете по встройке кода на сайт (если потребуется).

Условие:

Плеер должен корректно отображаться и звук должен корректно звучать во всех (!) современных браузерах (перечислять не буду). Отдельно рад буду консультации или решению задачи на Ipad-е и.

Примечание:

а) Плеер должен быть бесплатным (или недорогим), внешне вписываться в дизайн сайта

б) Звук должен стартовать максимум через 5 секунд после нажатия "play". За взятие 2-секундного рубежа (если это физически возможно) - буду особо благодарен.

в) При ошибках пользователю выдается алерт-оповещение.

На вопросы отвечу в личной почте.

Спасибо за ваше время.

А.