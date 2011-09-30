Требуется поддержка сайта на prestashop. В поддержку входит оптимизация, настройка, создание служебных скриптов. Знание PHP приветствуется. Оплата позадачно на постоянной основе.
Скрипт стимулирующей акции на коротком номере
На днях запускаем акцию. В пачки с продукцией вкладываем коды, отправив которые на короткий номер покупатель продукции получает деньги на счет мобильного. Префикс на коротком номере уже зарегистрирован (агрегатор smsonline.ru) соответственно нужен скрипт который будет обрабатывать входящие смс-сообщения.
Примерное ТЗ:
Скрипт должен:
1) Сгенерировать указанное пользователем количество кодов определенного вида (будет 2 вида) Вид будет следующий - число 50 или 100 (указывается пользователем перед генерацией) и дальше любое сгенерированое число. После получения всех кодов должна быть возможность их выгрузки в эксель.
2) Затем обрабатывать входящие со скрипта агрегатора смс с этими кодами и проверять на уникальность. Если код совпадает с ранее сгенерированным и прислан впервые агрегатору передается ответная смс с текстом1 (текст указывает пользователь при настройке скрипта). Если код совпадает, но уже присылался то отправляется смс с текстом2 (текст указывает пользователь при настройке скрипта). Если код не совпадает - смс с текстом3 (текст указывает пользователь при настройке скрипта).
3) По окончанию суток, генерируется два файла (xls txt) определенного вида в которых будут указаны все номера, приславшие правильные уникальные коды в течении дня и отправляются на определенную электронную почту (указывает пользователь при настройке скрипта).
4) Так же должна быть админка в которой делаются все настройки скрипта и будет видно все входящие и исходящие смс за определенный период (день, неделя и т.п.), а также суммарное количество присланных уникальных кодов (отдельно с цифрой 50 и отдельно с цифрой 100) за определенный период (выбирает пользователь)
5) В админке так же должны сохраняться файлы (с возможностью их скачивания), которые генерируются каждые сутки и отправляются на почту
Работа предлагается очень срочная (т.к. с предыдущем исполнителем возникла форс-мажорная ситуация). Вся работа должна быть сдана мне не позднее 20-00 Москвы, воскресенья, 2 октября. Кроме того должна быть поддержка на время тестирования и проведения акции.
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