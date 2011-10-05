Popup с окном Like Box Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки230 просмотров

Необходимо сделать всплывающее окно с Like Box Facebook на сайте http://www.alpinabook.ru по аналогии с сайтом http://www.m-i-f.ru. Скриншот окна прикреплен.

Необходима возможно размещать скрипт на любых страницах сайта. Окно должно появляться у каждого пользователя каждые 365 дней.

Так же есть несколько более трудная задача, к которой можно будет приступить после реализации этой.

14 лет назад
alpinapub
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Дмитрием все было сделано точно по ТЗ и точно в срок. Наш капризный сайт, как обычно, подкинул проблем, с которыми Дмитрий блестяще справился! Будем работать и впредь :)
Очень хороший заказчик! Быстро находит общий язык с исполнителем. Понимает суть задачи, которую просит выполнить и дает четкие указания. Никаких проблем с оплатой и приемом работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад