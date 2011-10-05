Popup с окном Like Box Facebook

Необходимо сделать всплывающее окно с Like Box Facebook на сайте http://www.alpinabook.ru по аналогии с сайтом http://www.m-i-f.ru. Скриншот окна прикреплен.

Необходима возможно размещать скрипт на любых страницах сайта. Окно должно появляться у каждого пользователя каждые 365 дней.

Так же есть несколько более трудная задача, к которой можно будет приступить после реализации этой.