Нужно доработать движок сайта (php+MySQL)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок188 просмотров

Нужно доработать существующий самописный движок сайта.

Доработать систему email-рассылок (добавить дополнительные условия):

+ Дописать интерфейс добавления условий

+ Доработать SQL-запрос на отправку писем для рассылки

В случае успешного выполнения возможно дальнейшее сотрудничество...

MySQLPHPSQL
14 лет назад
AlexandrKruglov
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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