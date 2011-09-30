Скрипт с установкой – аналог stroy-birzha

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки168 просмотров

Нужен скрипт с установкой – аналог строительной биржи stroy-birzha.ru. Возможно использование скрипта фриланса-биржи или аналогичные варианты.

14 лет назад
lana-rank
Лана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров