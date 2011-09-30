как на reg.ru
Конструктор информера погоды
Надо сделать конструктор информера погоды.
В стиле www.myvalut.ge/informer
Подробности смотрите в приложеном файле.
Заявки фрилансеров
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