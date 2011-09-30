Конструктор информера погоды

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки237 просмотров

Надо сделать конструктор информера погоды.

В стиле www.myvalut.ge/informer

Подробности смотрите в приложеном файле.

14 лет назад
greenzeal1
Давид 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров