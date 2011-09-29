Pазработка сайта музыкального архива

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки325 просмотров

требуется разработать сайт архив позволяющий прослушивать и сгружать аудио файлы,

дезайн будет предоставлен, превью главной здесь:

в аттаче т3 к проекту.

у заказчика нет предпочтений на платформу хотелось бы что-то знакомое (CMS Drupal, Wordpress, Joomla...)

чтобы была возможность доробатывать другим в будущем.

пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,

с отзывами и зрелым акаунтом;

общение через SKYPE,

No ICQ

в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением,

надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;

оперативная оплата,

DrupalJoomlaWordPress
14 лет назад
Anantago
Алекс 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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