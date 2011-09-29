Добрый день, есть интернет-магазин "com pas s.am" (без пробелов), в котором есть следующие проблемы. 1. Когда из админки редактируешь описание товара, текст, который вводишь, не видно - он находится под верхней ...
Pазработка сайта музыкального архива
требуется разработать сайт архив позволяющий прослушивать и сгружать аудио файлы,
дезайн будет предоставлен, превью главной здесь:
в аттаче т3 к проекту.
у заказчика нет предпочтений на платформу хотелось бы что-то знакомое (CMS Drupal, Wordpress, Joomla...)
чтобы была возможность доробатывать другим в будущем.
пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям,
с отзывами и зрелым акаунтом;
общение через SKYPE,
No ICQ
в вашем портфолио должна быть фото или пришлите с предложением,
надоело общаться с безличностными аватарама микимаусов;
оперативная оплата,
Заявки фрилансеров
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