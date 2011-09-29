На сайте, помимо основной регистрации/авторизации, необходимо прикрутить авторизацию через API Вконтакте. У пользователя, который авторизируется таким способом, получить некоторые данные (ФИО, место работы, места учебы) и поместить в нашу базу.
Подключить смс билинг на сайт
Требуется подключить СМС Билинг на сайте (МТ Подписки)
Спецификация к api подключение прикрепленна
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