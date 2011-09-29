Сменить шаблон письма заказа в Битриксе

Задача: каждый заказ, в интернет магазине на Битриксе можно распечатать с использованием шаблонов "Счет", "Накладная" и т.п. Нам нужно изменить шаблон счет. Добавить туда разные поля и заполнить недостающие.

По мимо этого в оформлении заказа на сайте нужно будет внести пару изменений в способы доставки и оплаты, которые тоже необходимо будет вывести в шаблон при распечатке.

Полное ТЗ есть. Отправляю предварительному кандидату для оценки.