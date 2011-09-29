Требуется доработка сайта на 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок130 просмотров

Требуется доработка сайта на 1С Битрикс, в т.ч. довёрстка.

Сайт готов на 80%

Материалы для работы:

ТЗ:

http://narod.ru/disk/24870654001/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.rar.html

Бюджет 5000-6000.

Срок – 5 дней.

Оплата идёт по факту или по этапам.

Стучимся в icq:636160380 для обсуждения

14 лет назад
JimWay
Егоров 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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