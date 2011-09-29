Функция для авторизованного серфинга по сайту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки125 просмотров

Нужна функция PHP, которая загружает код страницы определенного сайта с помощью CURL. При этом если функции выдается форма авторизации, она должна сабмитить форму (данные для входа мы предоставим) и сохранить куки полученные от сайта. При последующих загрузках страниц данного сайта должны использоваться ранее полученные куки (и насколько я понимаю сохраняться новые полученные). Функция также должна поддерживать прокси.

На входе функции подается URL страницы сайта, а также логин и пароль юзера. Оплата после тестирования функции на вашем хосте.

PHP
14 лет назад
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

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