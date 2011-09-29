Функция для авторизованного серфинга по сайту

Нужна функция PHP, которая загружает код страницы определенного сайта с помощью CURL. При этом если функции выдается форма авторизации, она должна сабмитить форму (данные для входа мы предоставим) и сохранить куки полученные от сайта. При последующих загрузках страниц данного сайта должны использоваться ранее полученные куки (и насколько я понимаю сохраняться новые полученные). Функция также должна поддерживать прокси.

На входе функции подается URL страницы сайта, а также логин и пароль юзера. Оплата после тестирования функции на вашем хосте.