Выполнить граббинг данных интернет магазина(включая все каталоги картинки названия и т.д) и создать идентичный(или максимально похожий) на моем сайте(joomla) Как вариант воспользоваться готовым модулем под joomla,например(его нужно установить) http://www.virtuemart.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=34 ...
Скрипт поиска
Сайт JOOMLA
Нужен модуль поиска с запросом на другой сайт.
Посетитель на нашем сайте вводит поисковый запрос(артикул з/части),запрос уходит на другой сайт под нашим логином и паролем,и на нашем сайте выводится результат с наценкой.
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