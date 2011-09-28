Подружить апострофы в украинском языке и MySQL

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Закрыт4 заявки205 просмотров

Движок сайта PHPNuke. При добавлении текстов с апострофом не сохраняет данные в MySQL. Помогите устранить проблему, спасибо.

Возможная подсказка http://ua2.php.net/manual/en/function.addslashes.php

MySQL
14 лет назад
ukrinternet
Евгений 
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