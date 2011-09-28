Скрипт выгрузки страниц сайта

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Закрыт2 заявки117 просмотров

написать скрипт, желательно на java, для выгрузки всех страниц заданного сайта (ограничиваем уровнем вложенности и количеством страниц)

Java
14 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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