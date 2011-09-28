Скрипт отображения событий

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Закрыт3 заявки252 просмотра

сайт для сша

вот пример функционала - http://www.ticketsnow.com/EventCalendar/EventsCalendar.aspx?MAID=412

разница вот в чем:

1. дни, месяцы и годы будут идти просто списком слева направо

2. категории тоже будут идти слева направо и без чек-боксов

3. выбор города и опция "сохранить выбор"

4. возможность выбрать штат

5. у всех типов событий есть только 5 полей: название, место, дата/время, описание (если есть), партнерский урл (если есть)

6. события идут списком а не в ячейках..

7. к каждому событию прикрутить рейтинг и комменты

8. карта сайта .xml

пока ничего пользователь не выбрал выводятся все события во всех городах.. вывод постраничный.. событий много.. ну а потом в зависимости от выборки список сокращается

платформа на выбор, но чтоб быстро работало все.. codeigniter например..

CodeIgniter
14 лет назад
avansare
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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