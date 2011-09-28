Здравствуйте, требуется настройка фильтров и списков пользователей.
Скрипт отображения событий
сайт для сша
вот пример функционала - http://www.ticketsnow.com/EventCalendar/EventsCalendar.aspx?MAID=412
разница вот в чем:
1. дни, месяцы и годы будут идти просто списком слева направо
2. категории тоже будут идти слева направо и без чек-боксов
3. выбор города и опция "сохранить выбор"
4. возможность выбрать штат
5. у всех типов событий есть только 5 полей: название, место, дата/время, описание (если есть), партнерский урл (если есть)
6. события идут списком а не в ячейках..
7. к каждому событию прикрутить рейтинг и комменты
8. карта сайта .xml
пока ничего пользователь не выбрал выводятся все события во всех городах.. вывод постраничный.. событий много.. ну а потом в зависимости от выборки список сокращается
платформа на выбор, но чтоб быстро работало все.. codeigniter например..
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