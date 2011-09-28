Здравствуйте, требуется настройка фильтров и списков пользователей.
Разработка сайта на Битриксе
Нужно сделать раздел Фотки, почти точно такой же как здесь: http://www.tourweek.ru/gallery/
Старый раздел Фотки (ссылка на него выше) сделан не корректно, потому вместо того чтобы исправлять чужие косяки, решено разработать этот раздел с нуля - изначально чтоб всё в нем работало хорошо и корректно при больших нагрузках.
только немного доработать функционал и новый дизайн:
1. сделать загрузу фотографий по другому, примерно как тут www.panoramio.com/upload/
2. а также сделать привязку картам гугл как тут www.panoramio.com/photo/5...
ТЗ написано, дизайн готов.
От Вас:
1. Отличное знание битрикса, опыт разработке на этой платформе от 3-лет
2. Портфолио
3. Знание вёрстки
4. Опыт работы с интеграцией google maps
5. Наличие свободного времени.
Сроки на разработку раздела: 20 дней.
Пишите на почту: [email protected]
Заявки фрилансеров
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