Разработка сайта на Битриксе

Нужно сделать раздел Фотки, почти точно такой же как здесь: http://www.tourweek.ru/gallery/

Старый раздел Фотки (ссылка на него выше) сделан не корректно, потому вместо того чтобы исправлять чужие косяки, решено разработать этот раздел с нуля - изначально чтоб всё в нем работало хорошо и корректно при больших нагрузках.

только немного доработать функционал и новый дизайн:

1. сделать загрузу фотографий по другому, примерно как тут www.panoramio.com/upload/

2. а также сделать привязку картам гугл как тут www.panoramio.com/photo/5...

ТЗ написано, дизайн готов.

От Вас:

1. Отличное знание битрикса, опыт разработке на этой платформе от 3-лет

2. Портфолио

3. Знание вёрстки

4. Опыт работы с интеграцией google maps

5. Наличие свободного времени.

Сроки на разработку раздела: 20 дней.

Пишите на почту: [email protected]