Поправить пару строк кода

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Закрыт2 заявки118 просмотров

Нужен php программист

Нужно поправить пару строк кода. Желательно знание движка Wordpress

PHPWordPress
14 лет назад
Rihard
40 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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