Парсер туров

1. Кого грабим? pac_ru страна Италия

2. Что грабим? меня интересеут парсинг туров по Италии с погрузкой в мою базу данных и соответственно их отображение и поиск с возможностью при парсинге влиять на цену, например увеличение в %%.

Структура моего сайта примерно соответствует донору. Вышлю в личку

Так же разово мне нужно запарсить чтобы все соответствовало с ними так сказать структуру по Италии

Страна

Города

Курорты

Тип тура

Отели с описанием

При появлении новых курортов, регионов отелей они должны обновляться

Парсер должен работать по крону и останавливаться сам.

Желательно наличие какойто админки .. или комментов где что менять, тк список курортов и отелей парсить не стоит каждую неделю, а вот туры я думаю что примерно раз в 3-4 дня нужно парсить

Парсер должен быть аккуратным, лучше если он будет парсить категории по крону например ..

Горные лыжи и понедельник

Экскурсионные -вторник

Сити туры - типо среда... или как покажет практика в какой день что лучше.

Я просто не савсем знаю как решить с глубиной и частотой парсинга и как к этому будет относится сайт донор.

Надеюсь, что опытные коллеги подскажут как лучше.

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