Не работает подгрузка контента на AJAX в IE и ФаерФОкс, в опере все отлично. Вроде бы надо заблокировать переход по ссылке. Ссылку на сайт дам исполнителю.
Парсер туров
1. Кого грабим? pac_ru страна Италия
2. Что грабим? меня интересеут парсинг туров по Италии с погрузкой в мою базу данных и соответственно их отображение и поиск с возможностью при парсинге влиять на цену, например увеличение в %%.
Структура моего сайта примерно соответствует донору. Вышлю в личку
Так же разово мне нужно запарсить чтобы все соответствовало с ними так сказать структуру по Италии
Страна
Города
Курорты
Тип тура
Отели с описанием
При появлении новых курортов, регионов отелей они должны обновляться
Парсер должен работать по крону и останавливаться сам.
Желательно наличие какойто админки .. или комментов где что менять, тк список курортов и отелей парсить не стоит каждую неделю, а вот туры я думаю что примерно раз в 3-4 дня нужно парсить
Парсер должен быть аккуратным, лучше если он будет парсить категории по крону например ..
Горные лыжи и понедельник
Экскурсионные -вторник
Сити туры - типо среда... или как покажет практика в какой день что лучше.
Я просто не савсем знаю как решить с глубиной и частотой парсинга и как к этому будет относится сайт донор.
Надеюсь, что опытные коллеги подскажут как лучше.
Интересует:
возможность
стоимость
сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Подправить мелочи на сайтеЗавершен14 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры Требуется доделать на сайте форму поиска, а именно реализовать возможность перемещения по выпадающему списку стрелками клавиатуры Форма поиска подобна той, что находится на YouTube, то есть пользователь вводит первые ...Завершен14 лет назад
Есть сайт на Amiro CMS Создана новая верстка с новой структурой сайта. Необходимо перенести новую структуру и верстку на CMS Amiro. Новый функционал не добавляется, модули не меняются. Только ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо разработать модуль оплаты на сайте через систему КиберплатЗавершен14 лет назад
Здравствуйте, Надо поправить флеш часы. А именно: - убрать возможность выбора города, оставить только Киев. - убрать переход на зимнее время. Результат работы в fla и swf. Оплата ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно оптимизировать работу меню на ява крипте под все известные браузеры.Сейчас проблемма с Хромом. http://cheryopt.ru/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется оперативно внести изменения в 2 скрипта на php5, т.к. изменился дизайн сайтов-доноров. Требуемая квалификация: опыт работы с парсерами/постерами.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
на сайте www.upscalereport.com необходимо реализовать систему подачи портфолио на главной. там сейчас статичная картинка, нужно найти красвый плагин типа слайдшоу вставить в отведенное место заполнить картинками ( 25 штук ) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $2500
Всем доброго дня. Необходимо написать движок для ИМ на php\python и\или django - на выбор. Большинство функций стандартные, чем-то напоминает http://themeforest.net/ - думаю достаточно будет для оценки примерных сроков/цены. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад