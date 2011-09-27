Написать движок магазина

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок497 просмотров

Всем доброго дня.

Необходимо написать движок для ИМ на php\python и\или django - на выбор.

Большинство функций стандартные, чем-то напоминает http://themeforest.net/ - думаю достаточно будет для оценки примерных сроков/цены.

Подробное задание выбранному исполнителю после обсуждения всех деталей.

Дизайн и все прочее не нужно и не предлагайте! Интересует только функционал - движок! В дальнейшем необходимо обновление и развитие ИМ!

Особое предпочтение отдается исполнителям из России.

DjangoPHPPython
14 лет назад
sytrus
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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