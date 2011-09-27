Сайт-визитка по готовому дизайну и верстке

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Закрыт15 заявок262 просмотра

Необходимо написать что-то типа мини-цмс или использовать существующее, простое, легкое решение на ПХП+МуСКЛ, для сайта-визитки предприятия регионального радиовещания. См. ТЗ.

PHP
14 лет назад
ihitrov
Илья 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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