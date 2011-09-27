Вобщем нужно разработать полный аналог http://stalkerz.biz/primer.html также добавить нужно будет таймером на заклятия. Тоесть нужно на каждую вещь ставить таймер когда наложено заклятие и на сколько дней и чтоб оно отображало дату когда заклятие ...
Доработка модуля голосования для Битрикс
Ищу грамотного программиста доработать немного bitrix:iblock.vote
Мне нужно чтобы при выставлении рейтинга было ограничение 1 IP в день.
Оптимально считаю добавить инфоблок куда будет писаться дата-фото-ip и сверяться при работе iblock.vote с этим журналом.
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