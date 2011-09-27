Доработка модуля голосования для Битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка89 просмотров

Ищу грамотного программиста доработать немного bitrix:iblock.vote

Мне нужно чтобы при выставлении рейтинга было ограничение 1 IP в день.

Оптимально считаю добавить инфоблок куда будет писаться дата-фото-ip и сверяться при работе iblock.vote с этим журналом.

14 лет назад
Perevaloff
Александр 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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