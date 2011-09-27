Разовое редактирование flash-сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок159 просмотров

Требуется изменить fla-проект сайта, а именно отредактировать область контента, либо добавить всплывающее контент-окно с прокруткой. Контент html формата должен браться из txt файла. Шаблон от templatemonstre.com.

Детали - по электронке.

HTML
14 лет назад
umnik88
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров