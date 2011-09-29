PHP-класс авторизации и работы в Вебмастер.Яндекс

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки165 просмотров

Нужно написать маленький PHP-класс (объектная модель 5 версии) для получения исходного кода страниц из Вебмастер.Яндекс, желательно с использованием cURL. Кодировка файла с классом – UTF-8.

Класс должен содержать 2 метода:

1. Auth($username, $password) – метод авторизации на сайте Яндекс Вебмастер (http://webmaster.yandex.ru). Принимает логин и пароль. Возвращает true или false в случае успеха или неудачи соответственно. Основная задача метода авторизироваться и сохранить файл cookies (и, возможно, другую необходимую информацию) об успешной авторизации в папку cookies. Этот файл будет использоваться другим методом этого же класса.

2. GetPage($url) – метод принимает url страницы (например, http://webmaster.yandex.ru/site/?host=1111111 или http://webmaster.yandex.ru/site/indexed/links.xml?host=1111111) и возвращает строку с исходным кодом данной страницы, используя файл cookie с информацией об успешной авторизации (и, возможно, другую необходимую информацию), созданный методом Auth().

Класс должен корректно работать с перенаправлениями Яндекса на домен страны, из которой (по его мнению) к нему обратились. Например, при обращении на адрес http://webmaster.yandex.ru/ идёт перенаправление на http://webmaster.yandex.ua/.

Готов рассмотреть другие варианты реализации класса.

Условия сотрудничества:

Оплата – 10WMZ, предоплата 50% или после выполнения 100%

Срок исполнения 2-4 дня.

PHP
14 лет назад
max_anikin
Максим 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

berejant
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$8
2 дня
Задание выполнено быстро и качественно. А самое главное - точно по техническому заданию. В результате чего я сам увидел недочёты в своём задании :) Но мои дополнительные пожелания были учтены исполнителем и выполнены. Получил хорошо оформленный код с описанием всех методов, переменных и пр. Работой доволен.
Доволен сотрудничеством. Четкое постановка ТЗ, оплатит по факту выполнения работ. Рекомендую к сотрудничеству с Максимом.

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berejant
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад