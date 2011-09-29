Требуется сделать парсер для переноса БД товаров с одного интернет-магазина на другой. Все доступы есть. Движок результирующего сайта самописный с использованием библиотек CodeIgniter.
PHP-класс авторизации и работы в Вебмастер.Яндекс
Нужно написать маленький PHP-класс (объектная модель 5 версии) для получения исходного кода страниц из Вебмастер.Яндекс, желательно с использованием cURL. Кодировка файла с классом – UTF-8.
Класс должен содержать 2 метода:
1. Auth($username, $password) – метод авторизации на сайте Яндекс Вебмастер (http://webmaster.yandex.ru). Принимает логин и пароль. Возвращает true или false в случае успеха или неудачи соответственно. Основная задача метода авторизироваться и сохранить файл cookies (и, возможно, другую необходимую информацию) об успешной авторизации в папку cookies. Этот файл будет использоваться другим методом этого же класса.
2. GetPage($url) – метод принимает url страницы (например, http://webmaster.yandex.ru/site/?host=1111111 или http://webmaster.yandex.ru/site/indexed/links.xml?host=1111111) и возвращает строку с исходным кодом данной страницы, используя файл cookie с информацией об успешной авторизации (и, возможно, другую необходимую информацию), созданный методом Auth().
Класс должен корректно работать с перенаправлениями Яндекса на домен страны, из которой (по его мнению) к нему обратились. Например, при обращении на адрес http://webmaster.yandex.ru/ идёт перенаправление на http://webmaster.yandex.ua/.
Готов рассмотреть другие варианты реализации класса.
Условия сотрудничества:
Оплата – 10WMZ, предоплата 50% или после выполнения 100%
Срок исполнения 2-4 дня.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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