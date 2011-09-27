Нужно подключить сайт к партнерской программе другого сайта. Каждый день предложения рекламируемые на сайте партнера, должны выгружаться у нас.
Создать 3 уровневую партнерскую (рефер.) программу
механика:
работа такова юзер в позиций 1 приглашает 2 , юзер в позиций 2 приглашает 3, юзер в позиций 3 приглашает 4 реферала и так далее. за каждого приглашенного реферала насчитывается очки. С этих очков насчитывается определенные проценты.
Страница Юзера:
1. контактные данные
2. Структура пирамида
3. проценты от суммы все привлеченных рефералов.
у пользователей должно быть внутренняя почта
в Админке можно передвигать,удалять,редактировать рефералов. при регистраций юзер указывает данные после он не может редактировать профиль!
нет никакой системы оплаты только очки
не нужно пристраивать ни к какой смс
привязка к joomla
оплата 100 -200 usd
Заявки фрилансеров
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