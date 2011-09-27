Создать 3 уровневую партнерскую (рефер.) программу

механика:

работа такова юзер в позиций 1 приглашает 2 , юзер в позиций 2 приглашает 3, юзер в позиций 3 приглашает 4 реферала и так далее. за каждого приглашенного реферала насчитывается очки. С этих очков насчитывается определенные проценты.

Страница Юзера:

1. контактные данные

2. Структура пирамида

3. проценты от суммы все привлеченных рефералов.

у пользователей должно быть внутренняя почта

в Админке можно передвигать,удалять,редактировать рефералов. при регистраций юзер указывает данные после он не может редактировать профиль!

нет никакой системы оплаты только очки

не нужно пристраивать ни к какой смс

привязка к joomla

оплата 100 -200 usd