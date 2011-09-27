Последняя 1С УТ "умеет" выгружать товары в Битрикс в 2х режимах: "выгружать на сайт" и "выгружать в каталог на диске". В Битриксе есть "штатный" механизм - "Интеграция с 1С", но использовать его можно только если ...
Нужен скрипт автопортала с дизайном.
Нужен скрипт автопортала-доски объявлений. Предпочтение к готовым проектам. Предлагайте цены и примеры.
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