Требуется доработка сайта для его корректной работы. Предварительный список работ: 1. Доделать функционал (переключение страниц, сортировка) 2. Подправить верстку 3. Мелкие нюансы 4. Оптимизировать под поисковые системы
Установить на сайт систему оплаты "робокасса"
Нежно поставить на сайт систему оплаты robokassa.
Заявки фрилансеров
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