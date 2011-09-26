Написать чат бот

Написать чат бота для чата на сайте www.svadba.com (для браузера Mozilla Firefox).

Чат бота не встроен в сайт, а отдельной программой.

Исполнителю вышлю логин-пароль пользователя сайта www.svadba.com

Необходимо чтоб бот при входе в веб чат отправлял всем текущим пользователям чата настраиваемое сообщение от имени залогиненого пользователя, а потом отправлял его же всем новым входящим пользователям.

Необходимо, чтобы, находясь в чате, имелась возможность повторной (многоразово) отправки вновь настраиваемго сообщения всем текущим пользователям, и не отправлялись сообщения пользователям, которые уже ответили на сообщение залогиненому пользователю.