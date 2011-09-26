Требуется доработка сайта для его корректной работы. Предварительный список работ: 1. Доделать функционал (переключение страниц, сортировка) 2. Подправить верстку 3. Мелкие нюансы 4. Оптимизировать под поисковые системы
Написать чат бот
Написать чат бота для чата на сайте www.svadba.com (для браузера Mozilla Firefox).
Чат бота не встроен в сайт, а отдельной программой.
Исполнителю вышлю логин-пароль пользователя сайта www.svadba.com
Необходимо чтоб бот при входе в веб чат отправлял всем текущим пользователям чата настраиваемое сообщение от имени залогиненого пользователя, а потом отправлял его же всем новым входящим пользователям.
Необходимо, чтобы, находясь в чате, имелась возможность повторной (многоразово) отправки вновь настраиваемго сообщения всем текущим пользователям, и не отправлялись сообщения пользователям, которые уже ответили на сообщение залогиненому пользователю.
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