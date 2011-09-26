Требуется аналогичный калькулятор http://www.kvartirasuper.ru/Calc.aspx. Написать на php или html (можно в сочетании). Скрипт должен быть простым и легким. Просьба цену не заламывать! Калькулятор ремонта: - выбор: Ремонт помещения/Отделка ...
Исправить ошибку Wordpress
Когда делается поиск по сайту, и когда находится много статей, то при переходе на следующую страницу открывается главная страница сайта.
Вот пример: http://mediahit.biz/?s=%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
При переходе на любую следующую страницу с результатами поиска, всегда перебрасывает на главную.
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