Исправить ошибку Wordpress

Когда делается поиск по сайту, и когда находится много статей, то при переходе на следующую страницу открывается главная страница сайта.

Вот пример: http://mediahit.biz/?s=%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F

При переходе на любую следующую страницу с результатами поиска, всегда перебрасывает на главную.