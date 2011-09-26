Исправить ошибку Wordpress

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Закрытнет заявок130 просмотров

Когда делается поиск по сайту, и когда находится много статей, то при переходе на следующую страницу открывается главная страница сайта.

Вот пример: http://mediahit.biz/?s=%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F

При переходе на любую следующую страницу с результатами поиска, всегда перебрасывает на главную.

WordPress
14 лет назад
mediahit
Илья 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров