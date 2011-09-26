Перенести сайт на 1С Битрикс редакция Малый бизнес

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Задача:

Перенести сайт litpromabrasiv.ru с WordPress на 1С Bitrix, редакция "Малый бизнес".

Создать структуру интернет-каталога.

Интернет магазина не будет, просто каталог и заявка в карточке товара.

Личный кабинет, корзина и т.д не предусмотрены.

Сайт необходимо будет перенести с учетом внутренней оптимизации, мы предоставим ТЗ по seo.

От Вас необходимо:

1. Перенести существующий сайт с учетом SEO

2. Внедрить верстку интернет каталога

От Нас:

1. Напишем подробное ТЗ, ответим на все вопросы

2. Верстка

3. ТЗ по метатегам (seo)

Обязательные требования:

Опыт работы с Bitrix, примеры сайтов на битрикс

Укажите бюджет, срок и когда вы готовы приступить к задаче

WordPress
14 лет назад
loyal
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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