Возникла проблема с CSM: при загрузке больших объемов текста страница не сохраняется, ошибка следующая: Request Entity Too Large The requested resource / does not allow request data with GET ...
Перенести сайт на 1С Битрикс редакция Малый бизнес
Задача:
Перенести сайт litpromabrasiv.ru с WordPress на 1С Bitrix, редакция "Малый бизнес".
Создать структуру интернет-каталога.
Интернет магазина не будет, просто каталог и заявка в карточке товара.
Личный кабинет, корзина и т.д не предусмотрены.
Сайт необходимо будет перенести с учетом внутренней оптимизации, мы предоставим ТЗ по seo.
От Вас необходимо:
1. Перенести существующий сайт с учетом SEO
2. Внедрить верстку интернет каталога
От Нас:
1. Напишем подробное ТЗ, ответим на все вопросы
2. Верстка
3. ТЗ по метатегам (seo)
Обязательные требования:
Опыт работы с Bitrix, примеры сайтов на битрикс
Укажите бюджет, срок и когда вы готовы приступить к задаче
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