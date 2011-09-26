Перенос данных excel в MySQL

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  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок284 просмотра

Доброго времени суток!

Необходимо реализовать перенос информации из таблиц exel в базу данных MySql для формирования рубрик и подрубрик на сайте.

Все интересующие Вас моменты, а так-же цены и сроки готов обсудить при личной переписке.

MySQL
14 лет назад
theignatiev
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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