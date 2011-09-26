Интеграция модуля bronni.ru (поиск + горячие туры)

Собственно требуется на сайт тур. фирмы интегрировать модуль поиска туров от сервиса bronni.ru

Получается на главной будет форма поиска туров и под ней горячие туры + текст внизу.

Страница подбор туры тоже самое только без текста снизу.

Результаты поиска должны открываться тоже на сайте (в этом дизайне), а не на новой чистой странице.

Система управления: DLE

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