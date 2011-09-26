Установить оплату через кредитки на сайте

На готовом сайте поставить систему оплаты через кредитные карточки. Дается вся документация. Также над добавить рубрику в админке (PHP), где эти оплаты надо зафиксировать От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email и ICQ), чтобы послать ТЗ для оценки сроков и цены.