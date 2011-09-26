Слайдер для прокрутки нескольких Flash роликов

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Закрыт3 заявки135 просмотров

Для сайта на основе Joomla, необходим слайдер на главную страницу, который бы позволил прокручивать несколько Flash роликов (по кругу - один проиграл, сменился другим и тд).

Как вариант - проигрывание случайного Flash ролика из списка.

Необходимо оформление либо в виде плагина Joomla, либо код для вставки в шаблон + инструкции управлению.

Joomla
14 лет назад
mik0s
48 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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