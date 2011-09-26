Слайдер для прокрутки нескольких Flash роликов

Для сайта на основе Joomla, необходим слайдер на главную страницу, который бы позволил прокручивать несколько Flash роликов (по кругу - один проиграл, сменился другим и тд).

Как вариант - проигрывание случайного Flash ролика из списка.

Необходимо оформление либо в виде плагина Joomla, либо код для вставки в шаблон + инструкции управлению.