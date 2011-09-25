Скрипт выгрузки товаров

Нужно написать с нуля скрипт для сайта, который будет загружать товары с 1С. Сайт на OpenCart.

Прошлый скрипты работой которых мы не довольны по причине их неполадок - работали с файлика которые выгружаются уже сейчас на фтп.

Необходимо:

1. Просмотреть выгружаемые файлы на ФТП с 1С, просмотреть какие поля и товары там есть

2. При необходимости написать нам что нужно поменять в 1С (что-то еще догружать или вообще переделать выгрузку)

3. Написать сам скрипт который файлы полученные с 1С рассовает по сайту в виде товаров.

Желательно общение по скайпу.

От вас сроки / примерная стоимость / вопросы.