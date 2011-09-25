Предполагаю использование loginza или любого другого провайдера openid необходимо прикрутить к сайту sprosi.li Жду ценников и сроков работы поддержка уже была подключена (вроде) предыдущим фрилансером, но не доконца
Создание модуля доставки Magento
Требуется написание модуля доставки для magento
На frontend при оформлении заказа модуль имеет два выпадающих списка и чекбокс и строку с подсчетом стоимости доставки.
Первый выпадающий список содержит список городов. Город пользователя должен быть выбран по умолчанию. Если города пользователя в списке нет ему предоставляется возможность выбрать.
Второй выпадающий список содержит адреса магазинов в выбранном городе.
Чекбокс - Отмечает подтверждение адресной доставки в квартиру (Если чекбокс не отмечен адресная доставка не указывается)
Подсчет стоимости определяется суммой стоимости доставки в город (на данный момент она одинаковая для всех городов и вводится в админке в настройках модуля) и стоимостью адресной доставки в городе (на данный момент она одинаковая для всех городов и вводится в админке в настройках модуля).
!!!-При написании модуля учитывать что в дальнейшем потребуется доработка подсчета стоимости доставки в города - импорт csv файла с ценами на доставку - таблица городов (как таблица умножения)
После оформления заказа данные из метода доставки отображаются в админке в информации о заказе и в стандартном письме отправляемом клиенту, при повторном заказе у клиента отображается адрес выбранный ранее.
В админке в настройках конфигурации в разделе доставка должен отображаться данный метод доставки и содержать такие настройки: фиксированная стоимость доставки в город, фиксированная стоимость адресной доставки.
Адреса городов и адресов в городах импортируются из csv файла при нажати на кнопку импортировать.
Пример csv:
- импортируемая строка начинается со слова Магазин или Склад
- Х - это пустые ячейки - с них начинается строка с городом
CSV Вид данных выпадающем списке
Х,город1,Х; Город1
Магазин1,адрес1,данные; Магазин1, адрес1
Склад2,адрес2,данные; Склад2, адрес2
данные,данные,данные; Магазин3, адрес3
Магазин3,адрес3,данные;
Х,город2,Х; Город2
Магазин1,адрес1,данные; Магазин1, адрес1
Склад2,адрес2,данные; Склад2, адрес2
данные,данные,данные; Магазин3, адрес3
Магазин3,адрес3,данные;
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть разработанный макет калькулятора для расчёта стоимости продукции. Модуль должен устанавливаться на cms joomla . Смотреть прикрепленный файл.. Обязательное требование: нужно выдержать верстку и дизайнВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать специфический поиск в Друпале. Суть такова: - поиск в трех разделах одновременно (Например, статьи, публикации, комментарии экспертов) - вывод одновременно в трех колонках в зависимости от направлений ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать плагин для wp который размещает 3 кода adsense на одной странице в статьеВеб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт грузит его надо исправить задание в приложениеЗакрыт14 лет назад
Нужно настроить сайт на dleВеб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Приветствую. Необходимо напарсить качественную базу статей/новостей/обзоров по коммерческим тематикам. Без дублей. Откуда вы будете парсить контент - не имеет значения. Каждая статья должна находиться в отдельном .txt файле. На первой строчке в ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте ВэбЛансеры. нужно написать один модуль для нашей панели управления и прикрыть баги в нашей Пу Требуется Знание PHP+Mysql +CentOs5 работа с баш скриптами и взаимодейвствие с PHPВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется спарсить контент с одного интернет магазина в другой соответственно (с фотографиями, описаниями, ценами итд) , парсинг нужен в csv или в excel с определенными полями для импорта в vam shop.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
При успешном выполнении, дальнейшее постоянное сотрудничество Подробности выбранному фрилансеру - сделать что бы страницы были видны в верху, а не только внизу в интернет магазине; - Интернет магазин почему то не ...Закрыт14 лет назад