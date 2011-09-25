Нужно полностью клонировать "Сопутствующие". Обозвать полученное "Разновидностями", добавить соответствующий пункт меню и кнопки "Разновидность" в админку, добавить шаблон экспорта в модуль выгрузки в Excel. Перекрестные ссылки должны работать. Дополнительно. 1. ...
Доработка сайта на uCoz
При успешном выполнении, дальнейшее постоянное сотрудничество
Подробности выбранному фрилансеру
- сделать что бы страницы были видны в верху, а не только внизу в интернет магазине;
- Интернет магазин почему то не убирает из остатков проданный товар, не уменьшает остатки. А раньше убирал
- В фотоальбоме не видно что есть и другие страницы с фотографиями, нужно сделать так как обычно делается когда видны цифры - номера страниц
-в качестве службы поддержки через форум ответить как разместить фотографию на форуме не в прикрепленном виде а в развернутом.
Установить копилку для каждого пользователя что бы они видели сколько денег заработали ( если это возможно)
Адрес сайта: www.divosad.ru
Оплата или раз в неделю или когда набежит определенная вами сумма или после выполнения каждого задания.
Расчет стоимости возможен в двух вариантах:
1.В виде почасовой работы. Определитесь со стоимостью часа вашей работы.Плюс премиальные от нас на наше усмотрение, мы сами добавим.
2. Или сдельная, то есть, определите стоимость каждой операции. Как вам больше нравится.
Оплачивать нам выгоднее через расчетный счет, например прикрепленный к банковской карте. Рекомендуем Связной.
Но если это проблема, укажите ваш вариант оплаты.
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