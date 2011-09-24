Сделать работу одновременно нескольких человек

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки236 просмотров

Уважаемые господа.

Имеется интернет-магазин Giraffo.ru

В данный момент наполнять магазин товаром может один человек. Это очень тормозит работу магазина.

Задача: необходимо чтобы одновременно в магазине могли добавлять товары сразу 5 человвек

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Жду предложений по цене

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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